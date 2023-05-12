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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Улица Профильная Каменск-Шахтинский - основная дорога на маршрутах объезда возможной пробки перед ремнтируемым мостом на трассе М4 "Дон" в Каменске-Шахтинском
Участок перекрытия улицы Ватутина на примыкании к улице Профильной, которая является основной дорогой на маршруте объезда возможных пробок перед ремонтируемым мостом на трассе М4 в Каменске-Шахтинском.

Транспорт

На объезде пробки на трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском перекрыли дорогу

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Перекресток улиц Профильной и Ватутина будет закрыт для проезда транспорта с 12 мая по 12 июня. Улица Профильная в Каменске — основное направление для маршрутов объезда возможной пробки на 930 километре трассы М4.

АО «Каменскволокно» проводит здесь ремонт левого и правого напорных коллекторов, по которым идут стоки предприятия.

На время ремонта, который совпадает с временем ремонта правой полосы моста на трассе М4 в Каменске, объезжать перекресток улиц Ватутина и Профильной придется по ул. Профильной, пер. Дикому и ул. Фурманова. То есть, движение автотранспорта жителей Подскельного и Южного с улиц Ватутина и Танкистов перейдет на улицу Профильную.

В связи с этим трафик на ул. Профильной, по которой в Каменске объезжают пробку на трассе М4 «Дон», увеличится в разы.

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