Перекресток улиц Профильной и Ватутина будет закрыт для проезда транспорта с 12 мая по 12 июня. Улица Профильная в Каменске — основное направление для маршрутов объезда возможной пробки на 930 километре трассы М4.

АО «Каменскволокно» проводит здесь ремонт левого и правого напорных коллекторов, по которым идут стоки предприятия.

На время ремонта, который совпадает с временем ремонта правой полосы моста на трассе М4 в Каменске, объезжать перекресток улиц Ватутина и Профильной придется по ул. Профильной, пер. Дикому и ул. Фурманова. То есть, движение автотранспорта жителей Подскельного и Южного с улиц Ватутина и Танкистов перейдет на улицу Профильную.

В связи с этим трафик на ул. Профильной, по которой в Каменске объезжают пробку на трассе М4 «Дон», увеличится в разы.