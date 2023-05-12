До конца 2023 года планируется завершить работы по строительству Красносулинского МЭОК. Построят дороги, полигон для хранения ТКО, площадки биокомпостирования.

Предполагается, что мусорный завод сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн ТКО в год.

Договоры на поставку оборудования и подрядные работы заключены в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Красносулинский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс обслуживает 13 муниципалитетов. В их числе в том числе Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить законность строительства мусороперерабатывающего комплекса в Красносулинском районе.