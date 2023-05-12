ЖКХ
Мусорный завод для Каменска обещают построить к концу 2023 года
До конца 2023 года планируется завершить работы по строительству Красносулинского МЭОК. Построят дороги, полигон для хранения ТКО, площадки биокомпостирования.
Предполагается, что мусорный завод сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн ТКО в год.
Договоры на поставку оборудования и подрядные работы заключены в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Красносулинский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс обслуживает 13 муниципалитетов. В их числе в том числе Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район.
Напомним, что ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить законность строительства мусороперерабатывающего комплекса в Красносулинском районе.