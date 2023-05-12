Ранее «Автодор» рекомендовал объезжать пробку на трассе М4 «Дон» перед мостом через Северский Донец на 907-м километре – через пос. Глубокий, хутора Астахов, Масаловка и Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Однако на этом пути объезда тоже пробки. С 8 мая там по очереди перекрывают то правую, то левую полосу движения на ремонт. Компания «Миллеровское ДСУ» ремонтирует дорогу возле х. Масаловка. А транспорт пускают по принципу реверсивного движения по светофору. То есть на пути объезда от 907-го километра трассы М4 «Дон» до Каменска тоже придется простоять в пробке около 10 минут.

Также в пробку перед светофором в Красновке могут попасть те, кто решит съехать с трассы М4 на 920-м километре (указатель мкр. Заводской).

Предполагается, что дорога, по которой можно объехать пробку на трассе М4 «Дон» перед мостом в Каменске-Шахтинском, будет свободна только к 20 мая.

Также ранее сообщали, что в Каменске-Шахтинском перекресток улиц Профильной и Ватутина закрыт для проезда транспорта с 12 мая по 12 июня.