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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Объездная М4 Дон Масаловка - Красновка Ростовская область
Ремонт автодороги в районе х. Красновка Каменского района.

Транспорт

На дороге, по которой «Автодор» рекомендует объезжать пробку на трассе М4, движение ограничено

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Ранее «Автодор» рекомендовал объезжать пробку на трассе М4 «Дон» перед мостом через Северский Донец на 907-м километре – через пос. Глубокий, хутора Астахов, Масаловка и Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Однако на этом пути объезда тоже пробки. С 8 мая там по очереди перекрывают то правую, то левую полосу движения на ремонт. Компания «Миллеровское ДСУ» ремонтирует дорогу возле х. Масаловка. А транспорт пускают по принципу реверсивного движения по светофору. То есть на пути объезда от 907-го километра трассы М4 «Дон» до Каменска тоже придется простоять в пробке около 10 минут.

Объезд пробки на трассе М4 «Дон» перед мостом через Северский Донец на 930-м км

Также в пробку перед светофором в Красновке могут попасть те, кто решит съехать с трассы М4 на 920-м километре (указатель мкр. Заводской).

Предполагается, что дорога, по которой можно объехать пробку на трассе М4 «Дон» перед мостом в Каменске-Шахтинском, будет свободна только к 20 мая.

Также ранее сообщали, что в Каменске-Шахтинском перекресток улиц Профильной и Ватутина закрыт для проезда транспорта с 12 мая по 12 июня.

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