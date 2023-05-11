Чешская республика отправит на Украину два ЗРК «Куб» и рассматривает вариант с передачей учебно-боевых самолетов L-159. Об этом заявил ее Президент Петр Павел, как сообщает сайт Чешского информационного агентства.

Павел ждет «решающей фазы войны» на Украине, надеется на поставку туда современных американских истребителей F-16, но считает, что «решающая часть сражений пройдет на земле».

А потому напомнил, что Чехия уже отправила украинским военным около сотни танков, столько же другой бронетехники и большое количество боеприпасов, в т.ч. из других стран.

Зенитно-ракетный комплекс «Куб» 2К12 был создан в СССР в 60-х гг., модернизировался до начала 80-х. В конце 90-х вышел экспортный вариант ЗРК 2К12Е «Квадрат». Комплекс до сих пор стоит на вооружении или хранится в армиях стран Восточной Европы, Азии и Африки. На Украине для применения комплекса имеются обученные экипажи.



После избавления от советского военного наследства чешская армия будет использовать израильские ЗРК «Спайдер», разработанные в 2005 г.