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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В 2022 году весь город лишился питьевой воды, а для каменчан был организован подвоз воды. Фото из архива.
В 2022 году весь город лишился нормального водоснабжения, а для каменчан был организован подвоз воды. Фото из архива.

ЖКХ

В микрорайоне Заводском отключают воду из-за аварии

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Проблем с водой в Каменске-Шахтинском прибавилось. Утром 11 мая на магистральной трубе водовода, идущей из скважины в х. Филиппенкове, случился порыв.

В мкр. Заводском Каменска-Шахтинского из-за аварии отключают водоснабжение. Работы по ликвидации аварии уже начались.
Для проведения работ аварийщики из ГУП РО «УРСВ» отключат воду во всем микрорайоне. Сколько времени потребуется на устранение порыва, пока неизвестно.

Уважаемые заводчане, если у вас вода ещё есть, то быстрее набирайте воду про запас, пока ее не отключили.

Напомним, что Заводской – это микрорайон Каменска-Шахтинского, известный своими «водяными» проблемами.

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