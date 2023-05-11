Проблем с водой в Каменске-Шахтинском прибавилось. Утром 11 мая на магистральной трубе водовода, идущей из скважины в х. Филиппенкове, случился порыв.

В мкр. Заводском Каменска-Шахтинского из-за аварии отключают водоснабжение. Работы по ликвидации аварии уже начались.

Для проведения работ аварийщики из ГУП РО «УРСВ» отключат воду во всем микрорайоне. Сколько времени потребуется на устранение порыва, пока неизвестно.

Уважаемые заводчане, если у вас вода ещё есть, то быстрее набирайте воду про запас, пока ее не отключили.

Напомним, что Заводской – это микрорайон Каменска-Шахтинского, известный своими «водяными» проблемами.