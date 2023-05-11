здоровье
Минздрав планирует обязать медсестер выполнять работу врачей
Эксперты Минздрава могут перераспределить часть работы врачей на средний медицинский персонал. Предполагается, что мера повысит доступность медобслуживания.
Кроме своих обязанностей, медсестрам предложат решать ряд задач, которые ранее были в компетенции врачей. Например, проводить медосмотры, наблюдать за хроническими пациентами и т.д. Словом, снять с врачей часть бумажной работы и отдать их среднему медперсоналу.
С таким предложением выступил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Мера, по разумению авторов инициативы, разгрузит врачей и позволит им больше времени уделять пациентам.
- Только вот медсестры, как следует из опроса информационно-экспертного сервиса «Актион Медицина», не очень-то рады стать наполовину врачами – 90,6% среднего медперсонала не одобрили идею.
- Из них 63,7% медсестер-респондентов заявили о своей перегруженности и неготовности к увеличению нагрузки.
- Зато врачи восприняли новшество с оптимизмом (62,3%), считая, что компетентности медсестер достаточно для доврачебного приема пациентов.
- Примечательно, что главврачи (это следует из опроса) тоже против инициативы. Они понимают, что среднего медперсонала, особенно в регионах, не хватает и он также перегружен, как и врачи.
В опросе приняли участие 356 врачей и 523 медсестры.