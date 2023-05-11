Эксперты Минздрава могут перераспределить часть работы врачей на средний медицинский персонал. Предполагается, что мера повысит доступность медобслуживания.

Кроме своих обязанностей, медсестрам предложат решать ряд задач, которые ранее были в компетенции врачей. Например, проводить медосмотры, наблюдать за хроническими пациентами и т.д. Словом, снять с врачей часть бумажной работы и отдать их среднему медперсоналу.

С таким предложением выступил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Мера, по разумению авторов инициативы, разгрузит врачей и позволит им больше времени уделять пациентам.

Только вот медсестры, как следует из опроса информационно-экспертного сервиса «Актион Медицина», не очень-то рады стать наполовину врачами – 90,6% среднего медперсонала не одобрили идею.

Из них 63,7% медсестер-респондентов заявили о своей перегруженности и неготовности к увеличению нагрузки.

Зато врачи восприняли новшество с оптимизмом (62,3%), считая, что компетентности медсестер достаточно для доврачебного приема пациентов.



Примечательно, что главврачи (это следует из опроса) тоже против инициативы. Они понимают, что среднего медперсонала, особенно в регионах, не хватает и он также перегружен, как и врачи.

В опросе приняли участие 356 врачей и 523 медсестры.