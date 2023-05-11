Депутаты Государственной Думы готовят поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает необходимым штрафовать граждан за безнадзорный выгул собак.

А для установления личности хозяев животных-компаньонов чипирование собак и кошек сделать обязательным.

Депутаты предлагают приравнять животных, гуляющих на улице без человека, к выброшенным и наказывать владельцев штрафом не менее одного МРОТ, размер которого зависит от региона. Минимум, 16242 рублей в 2023 году.

Также планируется взять под контроль доходы от разведения животных на продажу, ввести лицензирование заводчиков.

В прошлом году законодатели уже рассматривали поправки к закону, предлагали ввести регистрацию питомцев и установить штрафы за их безнадзорный выгул. Но законопроект был снят с обсуждения перед вторым чтением в Государственной Думе из-за разногласий.

Тогда свою позицию газете «Известия» объяснил один из сторонников изменений в законе, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов. По его словам, отсутствие системы учета препятствует исполнению Закона «Об ответственном обращении с животными». И не дает внести соответствующие поправки в КоАП для наказания нарушителей. В законопроекте 2022 года депутат Бурматов предлагал наказывать владельцев на 30 000 руб. за выброшенных животных, на 200 000 руб. — за нанесение ими укусов людям.