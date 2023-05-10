Указом Путина отменен запрет на полеты в Грузию

Президент Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и визовый режим для граждан этой страны.

10 мая президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому отменяется визовый режим для граждан Грузии. Они смогут приезжать в Россию на срок до 90 дней без оформления виз уже с 15 мая.

Этим же указом президент отменил запреты на полеты авиакомпаний и продажу туров в Грузию.

РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ сообщает, что российские авиакомпании уже начали готовиться к возобновлению авиасообщения. Предполагается, что из Москвы в Тбилиси и обратно будут осуществляться 7 прямых рейсов в неделю.

Запрет на полеты и продажу туров в Грузию был введен в июне 2019 из-за обострения российско-грузинских отношений.