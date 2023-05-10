Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить законность строительства мусороперерабатывающего комплекса в Красносулинском районе Ростовской области вблизи Южного парка птиц «Малинки».

С 2019 года, когда региональный оператор ООО «Экострой-Дон» объявил о намерении построить мусорный завод неподалеку от парка «Малинки», в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что этот объект может нанести вред краснокнижным птицам, обитающим в самом парке. Также против строительства в этом месте Красносулинского МЭОК, то есть мусорного завода, не раз выступали жители пос. Веселого, расположенного рядом с Южным парком птиц «Малинки».

Проводить проверку и представлять доклад о ее результатах А. Бастрыкину поручено руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде.

Повлияет ли эта проверка на сроки строительства мусорного завода, куда должны возить мусор из Каменска-Шахтинского, Донецка Ростовской области, Каменского района и еще десяти муниципалитетов, пока неизвестно.