Глава госкомпании «Автодор» объявил, что обход Аксая в Ростовской области откроют 10 июня 2023 года. Тогда же откроют и обход Краснодара. Дата озвучена сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

– Введение платы на федеральных дорогах – это уровень федерации, – уточнила в разговоре с корреспондентом «ПИКа» начальник пресс-службы госкомпании «Автодор» Татьяна Шадрина. – Система взимания платы сейчас устанавливается, точную стоимость проезда мы узнаем ближе к дате открытия обходов.

Также в госкомпании сообщили, что скоростной режим, который будет действовать на новых участках трассы М4 «Дон», обсуждается с управлением ГИБДД. Возможно, что сначала ограничения составят 90 км/ч, а после апробации обходов Аксая и Краснодара разрешат разгоняться до 110 км/ч.