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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый участок трассы М4 в Ростовской область, дорога в Крым
Обход Аксая. Фото из архива.

транспорт

«Автодор» назвал дату, когда проезд по М4 «Дон» на обходах Аксая и Краснодара станет платным

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Глава госкомпании «Автодор» объявил, что обход Аксая в Ростовской области откроют 10 июня 2023 года. Тогда же откроют и обход Краснодара. Дата озвучена сегодня на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

– Введение платы на федеральных дорогах – это уровень федерации, – уточнила в разговоре с корреспондентом «ПИКа» начальник пресс-службы госкомпании «Автодор» Татьяна Шадрина. – Система взимания платы сейчас устанавливается, точную стоимость проезда мы узнаем ближе к дате открытия обходов. 

Также в госкомпании сообщили, что скоростной режим, который будет действовать на новых участках трассы М4 «Дон», обсуждается с управлением ГИБДД. Возможно, что сначала ограничения составят 90 км/ч, а после апробации обходов Аксая и Краснодара разрешат разгоняться до 110 км/ч. 

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