Розенбаум едет в концертный тур по Ростовской области

Известный певец и композитор Александр Розенбаум даст концерты в городах и станицах Донского региона. Первое выступление состоится 13 мая в Таганроге.

Гастрольный тур по донскому краю Розенбаум объясняет своим желанием выступить не в концертных залах крупных городов — Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а ближе к домам своих зрителей, жителей казачьих станиц. Ведь значительную часть репертуара барда составляют песни, посвященные казачеству.

И пусть в гастрольном графике все же указаны города Ростовской области, в прошлом все они — донские станицы. К сожалению жителей Каменск-Шахтинского, станицы Каменской в гастрольном графике Розенбаума нет.

Этот самый график артист опубликовал на своем официальном сайте. Согласно афише, певец даст семь концертов:

в Таганроге — 13 мая в 19.00, ДК «Фестивальный»;

в Новочеркасске — 16 мая, в 19.00, ДК «НЭВЗ»;

в ст. Старочеркасской — 19 мая, 18.00, парк, площадка «Форум»;

в Каменоломнях — 21 мая, 19.00, Октябрьский РДК;

в Белой Калитве — 23 мая, 19.00, стадион;

в ст. Вешенской — 26 мая, 18.00, РДК;

в п. Усть-Донецком — 30 мая, 19.00, центральная площадь.

Ранее в ходе пресс-конференции выступление артиста анонсировал губернатор А. Голубев, который считает певца своим другом.

В сентябре этого года врачу, поэту, композитору, певцу, гитаристу, автору-исполнителю Александру Розенбауму исполнится 72 года. В профессиональной эстраде артист работает с 1980 года. Стартом сольной деятельности стало выступление 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде.