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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Александр Розенбаум даст концерты в городах и станицах Ростовской области. Фото: songslyrics.ru
Александр Розенбаум даст концерты в городах и станицах Ростовской области. Фото: songslyrics.ru

культура

Розенбаум едет в концертный тур по Ростовской области

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Известный певец и композитор Александр Розенбаум даст концерты в городах и станицах Донского региона. Первое выступление состоится 13 мая в Таганроге. 

Гастрольный тур по донскому краю Розенбаум объясняет своим желанием выступить не в концертных залах крупных городов — Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, а ближе к домам своих зрителей, жителей казачьих станиц. Ведь значительную часть репертуара барда составляют песни, посвященные казачеству. 

И пусть в гастрольном графике все же указаны города Ростовской области, в прошлом все они — донские станицы. К сожалению жителей Каменск-Шахтинского, станицы Каменской в гастрольном графике Розенбаума нет.

Этот самый график артист опубликовал на своем официальном сайте. Согласно афише, певец даст семь концертов: 

  • в Таганроге — 13 мая в 19.00, ДК «Фестивальный»;
  • в Новочеркасске — 16 мая, в 19.00, ДК «НЭВЗ»; 
  • в ст. Старочеркасской — 19 мая, 18.00, парк, площадка «Форум»;
  • в Каменоломнях — 21 мая, 19.00, Октябрьский РДК;
  • в Белой Калитве — 23 мая, 19.00, стадион;
  • в ст. Вешенской — 26 мая, 18.00, РДК;
  • в п. Усть-Донецком — 30 мая, 19.00, центральная площадь. 

Ранее в ходе пресс-конференции выступление артиста анонсировал губернатор А. Голубев, который считает певца своим другом. 

В сентябре этого года врачу, поэту, композитору, певцу, гитаристу, автору-исполнителю Александру Розенбауму исполнится 72 года. В профессиональной эстраде артист работает с 1980 года. Стартом сольной деятельности стало выступление 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде.

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