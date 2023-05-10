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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Правую полосу моста через Северский Донец на М4 Дон закрыли на ремонт
Фото проезда по мосту через Северский Донец на трассе М4 «Дон», 10.05.2023г.

транспорт

На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара

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10 мая около 14.00 на мосту через Северский Донец на трассе М4 «Дон» была перекрыта одна из двух полос движения. В Каменске снова пробка.

Движение транспорта на юг по мосту в Каменске-Шахтинском замедлилось из-за того, что правую сторону моста закрыли на ремонт. По данным «Автодора», ремонт моста продлится до середины июня.

Из-за ремонтных работы вероятно образование многокилометровых пробок.

Если у вас нет времени на стояние в пробке, объехать участок трассы М4 «Дон» в районе моста через Северский Донец можно

  • на 902-м километре (указатель «Глубокий»),
  • на 920-м километре (указатель «Заводской»)
  • на 928-м километре (указатель «Старая Станица») трассы М4 «Дон».

  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
  • Правую полосу моста через Северский Донец на М4 Дон закрыли на ремонт
  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
  • Правую полосу моста через Северский Донец на М4 Дон закрыли на ремонт
  • На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
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