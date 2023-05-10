10 мая около 14.00 на мосту через Северский Донец на трассе М4 «Дон» была перекрыта одна из двух полос движения. В Каменске снова пробка.

Движение транспорта на юг по мосту в Каменске-Шахтинском замедлилось из-за того, что правую сторону моста закрыли на ремонт. По данным «Автодора», ремонт моста продлится до середины июня.

Из-за ремонтных работы вероятно образование многокилометровых пробок.

Если у вас нет времени на стояние в пробке, объехать участок трассы М4 «Дон» в районе моста через Северский Донец можно