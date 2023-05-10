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На трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском ограничено движение в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара
10 мая около 14.00 на мосту через Северский Донец на трассе М4 «Дон» была перекрыта одна из двух полос движения. В Каменске снова пробка.
Движение транспорта на юг по мосту в Каменске-Шахтинском замедлилось из-за того, что правую сторону моста закрыли на ремонт. По данным «Автодора», ремонт моста продлится до середины июня.
Из-за ремонтных работы вероятно образование многокилометровых пробок.
Если у вас нет времени на стояние в пробке, объехать участок трассы М4 «Дон» в районе моста через Северский Донец можно
- на 902-м километре (указатель «Глубокий»),
- на 920-м километре (указатель «Заводской»)
- на 928-м километре (указатель «Старая Станица») трассы М4 «Дон».