Утром 10 мая проезд на трассе М4 «Дон» по мосту в Каменске-Шахтинском Ростовской области свободный.

«Автодор» еще не закрыл правую полосу моста на ремонт. Вероятно, начать ремонт правой полосы моста в этот день «Автодору» помещала погода. С утра 10 мая в Каменске-Шахтинском и Каменском районе идет дождь.

Обновление 10.05.2023 в 13.30: Движение транспорта на юг по мосту в Каменске-Шахтинском замедлилось из-за того, что правую сторону моста закрыли на ремонт.