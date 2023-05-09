В Ростовской области на трассе М4 «Дон» в ближайшее время ожидается дождливая и ветреная погода. А магнитный шторм составит 6 баллов.

Во власти осадков окажутся Каменский, Миллеровский, Зерноградский, Сальский, Белокалитвинский, Мясниковский, Неклиновский районы. Дождливая погода накроет Таганрог, Ростов, Новочеркасск, Новошахтинск, Гуково, Белую Калитву, Каменск-Шахтинский и другие города региона.

Предположительно, выпадет от 0,8 до 1 мм осадков. Влажность составит 80-90%. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Ветер северо-восточный и восточный 7-11 м/с.

В среднем температура днем составит +10…+11 градусов. Вечером +7…+9.

Метеозависимым водителям на трассе М4 «Дон» следует соблюдать осторожность, поскольку 9 мая на Землю обрушился мощный магнитный шторм. Его сила в Ростовской области составила 6 баллов. Магнитные бури могут спровоцировать обострение неврологических, ревматологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Также следствием магнитных бурь могут быть повышенная возбудимость, усталость, слабость, сонливость, апатия, депрессия.

Сегодня день на 3 минуты длиннее, чем вчера.

Долгота дня: 14 ч 55 мин; восход Солнца — 4.48, заход — 19.43.