В Ростовской области День Победы отметили автопробегом

9 мая жители микрорайона Заводского города Каменска-Шахтинского приняли участие в автопробеге.

Стартовали заводчане на украшенных флагами машинах от площади перед ДК машиностроителей в микрорайоне Заводском. Зрелище оказалось красочным и привлекло массу заводчан. Многие пританцовывали под “Синий платочек”.

Вместе с легковушками в автопробеге, который организовали сами жители, участвовал и обычный пассажирский автобус, и мотоцикл. В общем, кто на чем смог, на том и приехал.

В десятом часу утра колонна автомобилей тронулась с площади и проследовала через виадук в хутора Красновку, Астахов, Гусев, Самбуров, Старую Станицу и пос. Глубокий.