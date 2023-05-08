Дорожники возобновляют ремонт моста на М4 в Каменске после майских праздников. Для проезда будет закрыта правая полоса. Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».

История пробок перед мостом на М4 в Каменске

Дорожники ремонтируют мостовой переход на трассе М4 в Ростовской области уже второй месяц. Для проведения необходимых работ одну из двух полос дороги в районе 930-го километра (мост через Северский Донец) перекрывают. Свободной для проезда в южном направлении остается одна.

Из-за сужения проезжей части на подъезде к Каменску-Шахтинскому ежедневно образуются многокилометровые пробки. Длина в 2-3 километра считается нормой, но и 6-8-12 километров — совсем не редкость.

На майские выходные «Автодор» пообещал не чинить препятствий свободному движению в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара. Было принято решение с 1 по 9 мая прервать дорожные работы и запустить движение по двум полосам. По левой, уже отремонтированной, и правой, уменьшенной по ширине, которой предстоит ремонт.

Утром 10 мая ремонт моста на М4 в Каменске возобновится. Закончить его планируют в середине июня — до пика курортного сезона.

Снова пробки в Каменске?..

«Автодор» рекомендует использовать объездные пути на съездах с трассы М4 «Дон» на 902 и 928 километрах.

Однако практика прошедших месяцев показала, что это слабое утешение.

Водители, пытаясь объехать пробку на автомагистрали, попадают в похожие заторы на маршрутах объездов в поселке Глубокий и в хуторе Старая Станица.

Машины также стоят в пробках у понтонной переправы через Северский Донец и в центре Каменска-Шахтинского на улице Профильной.

К тому же, растет число ДТП с участием транзитного транспорта. Ибо организация дорожного движения в Каменске оставляет желать лучшего.

Вторая контрмера пробкам перед мост на М4 в Каменске — запуск реверсивного движения на мостовом переходе. ГИБДД обещает оперативно реагировать на заторы перед мостом через Северский Донец в южном направлении. Но, как правило, положительный результат реверсивного движения весьма кратковременен. К тому же, эта мера приводит к созданию пробки длиной 2-3 километра уже в сторону Москвы.

Пока для водителей в ближайший месяц напрашиваются два варианта: