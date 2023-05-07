6 мая началось восстановление дороги, по которой можно объехать пробки перед Каменском-Шахтинским на трассе М4 в Ростовской области.

Дорожники начали работы по замене асфальта на рекомендованном «Автодором» маршруте объезда пробки перед Каменском. Это участок дороги, параллельной трассе М4 «Дон» на 930 километре. Рекомендованный съезд находится на 902 километре автомагистрали в южном направлении.

Объездной маршрут проходит через поселок Глубокий — микрорайон Заводской — Каменск-Шахтинский. Замена асфальтового покрытия сейчас проводится между Заводским и Каменском.

Одна полоса движения перекрыта, на ней идут ремонтные работы. Транспорт пропускают по второй по принципу реверсивного движения. Работает временный светофор. Вероятны небольшие автомобильные затворы.