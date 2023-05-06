На трассе М11 сегодня изменяется схема движения на Москву

На 106 км трассы М11 «Нева» 6 мая с 14:30 меняется схема движения.

ГК «Автодоро» сообщает, что «в связи с проведением профилактических мероприятий вводится временная схема организации движения в сторону Москвы». Проезд перед городом Высоковск Московской области будет сужен до одной полосы. Скоростной режим на этом участке трассы М11 будет ограничен с постепенным снижением со 130 км/ч до 40 км/ч. Зона ограничения скорости составит 2 километра.

«Автодор» просит водителей соблюдать временные знаки дорожного движения.