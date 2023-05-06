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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

трасса м11 изменение движения схема 6 мая
Трасса М11, 106 километр. Фрагмент панорамы сервиса Яндекс.Карты

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На трассе М11 сегодня изменяется схема движения на Москву

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На 106 км трассы М11 «Нева» 6 мая с 14:30 меняется схема движения.

ГК «Автодоро» сообщает, что «в связи с проведением профилактических мероприятий вводится временная схема организации движения в сторону Москвы». Проезд перед городом Высоковск Московской области будет сужен до одной полосы. Скоростной режим на этом участке трассы М11 будет ограничен с постепенным снижением со 130 км/ч до 40 км/ч. Зона ограничения скорости составит 2 километра.

«Автодор» просит водителей соблюдать временные знаки дорожного движения.

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