На трассе М4 произошло два крупных ДТП

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» сегодня случились 2 ДТП с большегрузным транспортом.

Первое произошло на границе Воронежской и Ростовской области в Чертковском районе. Перед хутором Нагибин в районе 782 км трассы М4 случилось лобовое столкновение с фурой.

По предварительным данным, в 11:35, на 782 км + 800 м автодороги М4 «Дон» водитель 1963 г.р., управлял автомобилем «Лада Приора». В какой-то момент не справился с управлением и выехал на встречку. Там столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» в составе полуприцепов, под управлением водителя 1971 г.р.

После столкновения автомобиль «Лада Приора» отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Ауди А6», за рулем находился мужчина 1980 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В обоих направлениях суммарная пробка составляет около 25 километров на 14 часов 6 мая.