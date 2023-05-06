Движение по Крымскому мосту останавливали утром 6 мая

Автомобили разворачивали от Крымского моста и со стороны полуострова, и на материковой части перед съездом на Тамань.

Движение по Крымскому мосту было закрыто с 8.30 часов. Официальное объяснение: по техническим причинам. Через полтора часа оно было восстановлено в полном объеме.

Тем, кто только собирается отправиться в Крым, стоит напомнить про путешествие на поезде. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста было открыто 5 мая с опережением графика. Это на полтора месяца раньше планового срока, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.