В ходе расследования уголовного дела врач онкодиспансера Юлия Гончарова признала свою вину. Ее приговорили к четырем годам колонии.

Собранные в ходе процесса доказательства, суд признал достаточными для того, чтобы вынести приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

По итогам расследования врача признали виновной в совершении 11 эпизодов преступлений по четырем статьям УК РФ: получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), получение взятки в крупном размере с вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), получение взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Сообщается, что с января 2021 г. по март 2022 г. врач онкодиспансера Юлия Гончарова неоднократно получала взятки в размере от 30 тысяч до 160 тысяч. Деньги за решение вопросов госпитализации в онкодиспансер, лечение и т. д. осужденная получала от пациентов и их родственников.

Отбывать наказание медик будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, бывшего руководителя лишили права «занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет».

Остается добавить, что приговор в законную силу еще не вступил.