В Роспотребнадзоре заявили, что информация о вспышках дифтерии в России, связанных со снижением иммунитета у населения, являются фейком.

Сегодня риски роста заболеваемости дифтерией в России исключены благодаря высокому охвату населения прививками, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В 2022 и 2023 гг. в стране не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021 г. – заболели четыре человека, в 2020 г. – один.

Максимальное количество заболевших за последние 10 лет было отмечено в 2019 г. – пять человек на всю страну. Сообщается, что добиться таких низких показателей получилось благодаря вакцинации.

Но это не означает, что проблем, связанных с дифтерией, никогда не было. Например, в 60-х годах регистрировалось до 100 тысяч случаев заболевания в год. Население тогда еще массово не вакцинировали. Тяжелая ситуация складывалась в 90-е, когда из-за сокращения вакцинации снизилась иммунная прослойка населения.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала региональным властям вакцинировать от дифтерии не менее 95% населения.

Дифтерия – смертельно-опасное инфекционное заболевание, которое не лечится антибиотиками. С ним может справиться только противодифтерийная сыворотка.

Заболевание поражает ротоглотку, нередко – гортань, бронхи, кожу. Передается воздушно-капельным путем.

Симптомы при дифтерии: повышенная температура, общая слабость, боль в горле, затрудненное дыхание, отек и характерные пленки на слизистой, отек шеи.

К осложнениям относят: тяжелые поражения сердца и почек, поражение нервной системы (параличи, парезы), инфекционно-токсический шок, летальный исход.

Напомним, в России вакцинация против дифтерии проводится комплексной вакциной, которая формирует иммунитет одновременно против дифтерии, столбняка и коклюша.