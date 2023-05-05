Утром 5 мая Евгений Пригожин заявил о намерении передать позиции в г. Бахмуте (ДНР) подразделениям Министерства обороны РФ уже с 10 мая 2023 г. По его словам, «вагнеровцы» ждут боевого распоряжения на отход в тыл.

Письменное и видеобращение основателя «Вагнера» к военному руководству и Верховному Главнокомандующему России опубликовал Телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

По словам Пригожина, бойцам «Вагнера» осталось взять 2 с небольшим километра территории Бахмута из 45. Они собирались освободить город ко Дню Победы, но из-за «околовоенных бюрократов» и снарядного дефицита, это невозможно.

Евгений Пригожин: «Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не больше 10%. Мы собирались к 9 мая овладеть Бахмутом, но с 1 мая прекращены фактически любые поставки. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 г. мы выходим из населенного пункта Бахмут… Мы ждем боевое распоряжение на выход».