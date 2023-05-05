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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Место падения дрона-разведчика в Ростовской области

СВО

В Ростовской области упал дрон-разведчик

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3-метровый разведывательный беспилотник 4 мая обнаружил 60-летний житель п. Нижнедонского Октябрьского района Ростовской области. После чего вызвал полицию.

Об инциденте сообщает Телеграм-канал Don Mash. На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили летательный-аппарат размером 330 х 75 см. По данным Телеграм-канала SHOT, дрон занимался разведкой в окрестностях газораспределительной станции.

В последние дни участились случаи атак и обнаружения беспилотных летательных аппаратов, прежде всего в соседних с зоной СВО областях.

Власти и должностные лица приграничных регионов инструктируют граждан, что необходимо делать, если в небе или на земле обнаружен дрон.

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