3-метровый разведывательный беспилотник 4 мая обнаружил 60-летний житель п. Нижнедонского Октябрьского района Ростовской области. После чего вызвал полицию.

Об инциденте сообщает Телеграм-канал Don Mash. На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили летательный-аппарат размером 330 х 75 см. По данным Телеграм-канала SHOT, дрон занимался разведкой в окрестностях газораспределительной станции.

В последние дни участились случаи атак и обнаружения беспилотных летательных аппаратов, прежде всего в соседних с зоной СВО областях.

Власти и должностные лица приграничных регионов инструктируют граждан, что необходимо делать, если в небе или на земле обнаружен дрон.