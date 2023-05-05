«Мы даже подумать не могли, что эти мрази его закопают»

Сегодня в Краснодарском крае похоронили убитого аниматора Кирилла Чубко.

Татьяну Мостыко похоронят в Красноярском крае.

Кирилл вместе с супругой возглавляли эвент-агентство. Татьяна Мостыко, студентка педагогического колледжа, подрабатывала у них аниматором. 28 апреля Кирилл и Татьяна возвращались с работы домой.

Ехали по трассе М4 «Дон» на белой Hyundai Grandeur в Усть-Лабинск. Их путь лежал через Выселковский район. По телефону в разговоре с женой Кирилл сообщил, что в районе станицы Березанской они пробили колесо. Какое-то время они держали связь, а потом Кирилл перестал отвечать на звонки. Домой не вернулся ни он, ни Татьяна.

Поиск организовали «ЛизаАлерт» и телеграм-канал «Трасса М4 Дон»

Их искали несколько дней. В поисках было задействовано более 500 человек. Первое, что было обнаружено в том районе, где пропали аниматоры — их автомобиль. Он стоял в лесополосе полностью сгоревший.

Позже следователям удалось задержать троих, предположительно, причастных к убийству в Краснодарском крае. Двое из них вину признали и рассказали, что обокрали Кирилла и Татьяну, убили, а тела закопали. Место показали следователям.

Сначала было найдено тело Кирилла Чубко с признаками насильственной смерти. Позже в лесополосе нашли и тело Татьяны Мостыко.

Подозреваемые в убийстве в Краснодарском крае задержаны

Оказалось, что аниматоры встретили преступников на том же участке автодороги, где пробили колесо. Увидев на трассе мужчину и девушку на иномарке, банда решила обокрасть ребят.

Сейчас в зверских убийствах подозреваются трое.

Арам Татосян (45 лет) признался, что именно он убил студентку.

(45 лет) признался, что именно он убил студентку. Анатолий Двойников (30 лет) тоже признался в преступлении. В суде, когда ему избирали меру пресечения, сообщил , что боялся своего подельника —

(30 лет) тоже признался в преступлении. В суде, когда ему избирали меру пресечения, сообщил , что боялся своего подельника — ранее судимого Демьяна Кеворкьяна (31 год). Он, кстати, вину не признал.

Сообщники на допросе показали, что все деньги — 190 тыс. руб., отобранные у аниматоров, — Демьян забрал себе. Из них за работу 20 тысяч отдал одному подельнику, а 30 тысяч — второму.

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Жена Кирилла, Дарья Чубко, записала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках пропавших:

«Я благодарна каждому, кто нам помогал. Одни бы мы не справились. Я не знаю, как это все пережить. Мы так надеялись найти Кирилла живым. Мы даже подумать не могли, что эти мрази его закопают».

Похороны Кирилла Чубко прошли 5 мая в Усть-Лабинске Краснодарского края.

Татьяну похоронят в Красноярском крае — она оттуда родом.