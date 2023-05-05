По решению ВОЗ статус пандемии COVID-19 в мире отменен

Режим чрезвычайной ситуации, который был введен Всемирной организацией здравоохранения в начале 2020 года в мировом здравоохранении отменен.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. С таким сенсационным заявлением генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая в ходе брифинга в Женеве. Глава ВОЗ сообщил, что выступил с заявлением об отмене ЧС по COVID-19 по рекомендации экспертов комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.

В российском Минздраве тут же отреагировали на новость, заявив, что: