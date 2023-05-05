здоровье
По решению ВОЗ статус пандемии COVID-19 в мире отменен
Режим чрезвычайной ситуации, который был введен Всемирной организацией здравоохранения в начале 2020 года в мировом здравоохранении отменен.
Об этом сообщается на официальном сайте организации. С таким сенсационным заявлением генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил 5 мая в ходе брифинга в Женеве. Глава ВОЗ сообщил, что выступил с заявлением об отмене ЧС по COVID-19 по рекомендации экспертов комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ.
В российском Минздраве тут же отреагировали на новость, заявив, что:
Несмотря на окончание пандемии COVID-19, российские медики продолжат оказывать в полном объеме медицинскую помощь ковидным пациентам. Поскольку циркуляция вируса продолжается, ревакцинация для групп риска по-прежнему остается актуальной.