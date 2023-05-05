5 мая автолюбители столкнулись с проблемами пополнения баланса транспондера и оплатой проезда на платных участках автомагистралей, в том числе и на трассе М4 «Дон».

Сбой подтвердил «Автодор». Госкомпания проинформировала, что есть технические причины в отказах системы оплаты. Проблемы имеются и с пополнением баланса транспондера, и с оплатой проезда на пунктах оплаты.

Также наблюдаются сбои в работе личных кабинетов на сайте и в мобильном приложении «Автодор».

Госкомпания рекомендует взять в дорогу наличные средства для оплаты проезда по всем участкам трасс. «Автодор» приносит извинения за возможные неудобства.