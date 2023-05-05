В Новочеркасске отказались от парада Победы на 9 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 5 мая сообщил в своем Telegram-канале, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону. В Новочеркасске парада не будет.

Накануне, 4 мая, жители Ростовской области предложили губернатору Василию Голубеву отменить праздничные мероприятия. В телеграм-канале губернатора, комментируя сообщение об атаке беспилотников на Новошахтинский завод нефтепродуктов, люди попросили отменить парады и выступления детей.

Всего в Ростовской области ко Дню Победы, по словам заместителя губернатора области Вадима Артемова, было запланировано более 2500 праздничных мероприятий. Большинство массовых мероприятий отменены, включая военный парад в Новочеркасске.

В Новочеркасске также запретили запуск квадрокоптеров с 5 по 9 мая. Запрет связан с усилением мер безопасности в майские праздники.

За последние сутки атакам дронов подверглись Брянская, Белгородская, Ростовская области и Краснодарский край. В результате возникли пожары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе и Новошахтинском заводе нефтепродуктов, разведовательный БПЛА, корректирующий огонь артиллерии, сбили под Белгородом. В ночь на 3 мая беспилотники безуспешно пытались атаковать военный аэродром в Брянской области.