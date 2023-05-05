транспорт
На трассе М4 «Дон» снова зима, осторожнее на летней резине
В Московской, Тульской и Воронежской областях на праздничные выходные с 5 по 9 мая ожидаются заморозки до -6 °С ночью и в утренние часы.
Холодный фронт вторгнется с северо-запада европейской территории России в ночь с 5 на 6 мая. К 8 мая граница ночных и утренних заморозков достигнет Воронежской области.
ГК «Автодор» предупредил водителей о неприятных погодных сюрпризах на трассе М4 «Дон»:
«Если вы уже перешли на летнюю резину, будьте предельно внимательны. При поездках ночью и утром увеличивайте дистанцию до впереди идущего автомобиля, не торопитесь и не совершайте резких маневров».