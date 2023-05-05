На трассе М4 «Дон» снова зима, осторожнее на летней резине

В Московской, Тульской и Воронежской областях на праздничные выходные с 5 по 9 мая ожидаются заморозки до -6 °С ночью и в утренние часы.

Холодный фронт вторгнется с северо-запада европейской территории России в ночь с 5 на 6 мая. К 8 мая граница ночных и утренних заморозков достигнет Воронежской области.

ГК «Автодор» предупредил водителей о неприятных погодных сюрпризах на трассе М4 «Дон»: