5 мая в середине дня грузовик заглох прямо на мосту через Северский Донец на трассе М4 «Дон».

Заглохший большегруз перегородил движение на трассе М4 в сторону севера примерно на час. За это время на самом мосту и на подъезде к нему собралась пробка длиной примерно в три километра.

Движение на каменском участке трассы восстановили после того, как с проезжей части отбуксировали фуру.

На 14.00 на трассе М4 «Дон» в Ростовской области в районе Каменска-Шахтинского заторов нет. Движение свободно.