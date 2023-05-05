Лунное затмение в Ростовской области 5 мая 2023: время

Коридор затмений, начавшийся 20 апреля с солнечного затмения подходит к концу. Его финальной точкой станет редкое полутеневое лунное затмение, которое произойдет сегодня, 5 мая с 18.14 до 22.31 часов по московскому времени.

Об этом сообщает информационный портал московского планетария.

Однако любители космических явлений будут разочарованы. Сообщается, что наблюдать за полутеневыми затмениями неопытному глазу и без соответствующей фотоаппаратуры очень сложно. Весь процесс лунного затмения составит 4 часа 17 минут.

В это время Луна будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной полутени.

По мнению астрологов, 5 мая, сочетание таких явлений как окончание коридора затмений, полнолуние и ретроградный Меркурий (закончится 15 мая) создают мощный энергетический потенциал, способный повлиять на жизнь людей и воплотить в реальность желаемое.

Еще одно космическое явление может быть интересно любителям ночного неба. Весь май на небосклоне можно наблюдать метеорный поток Майские Аквариды, рожденные кометой Галлея. Максимум звездопада – 50 метеоров в час можно наблюдать сегодня в ночь с 5 на 6 мая. 17 мая состоится затмение Юпитера Луной.