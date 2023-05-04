С 1 мая во всех автобусах в Каменске-Шахтинском Ростовской области установили валидаторы. С их помощью проезд можно оплатить банковской картой.

При наличии банковской карты отныне достаточно приложить ее к специальному устройству. Проезд в автобусе буде оплачен в безналичном виде. При этом возможность оплатить проезд наличкой сохраняется. Все нововведения касаются городских автобусов Каменска-Шахтинского, а также пассажирского транспорта МУП «Глубокинское ПАТП».

Как это происходит, корреспондент «ПИКа» наблюдал утром 4 мая. В автобусах большой вместимости валидатор установлен при входе в автобус на удобном месте. Каждый, кто желает оплатить картой, просто прикладывает ее к аппарату, похожему на большой смартфон.

В автобусах малой вместимости валидатор лежит рядом с водительским местом. Чтобы пассажиру не пришлось тянуться, водитель во время посадки поднимает прибор.

Напомним, что валидаторы установлены в первую очередь для считывания информации с льготных проездных карт и электронных социальных проездных билетов. Теперь региональные и федеральные льготники при наличии такого документа могут не платить за проезд в автобусах. Достаточно приложить карту или проездной к валидатору.