Согласно распоряжению замглавы регионального Роспотребнадзора Екатерины Ергановой, основная вакцинация от дифтерии будет проводиться в соответствии с национальным календарем прививок.

При этом уточняется, что прививками должно быть охвачено не только детское, но и взрослое население, включая мигрантов, вынужденных переселенцев, вахтовиков.

Тревожность Роспотребнадзора по поводу эпидемий имеет основания. Есть вероятность завоза опасных инфекций с соседних неспокойных территорий.

Тем не менее вакцинация населения всегда проблематична, поскольку не все граждане в полной мере осознают опасность той или иной инфекции. В случае с дифтерией население должны информировать медицинские работники, также в их компетенции – сообщать о ходе прививочной кампании.