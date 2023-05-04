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От дифтерии в Ростовской области должны вакцинировать не менее 95% жителей
Согласно распоряжению замглавы регионального Роспотребнадзора Екатерины Ергановой, основная вакцинация от дифтерии будет проводиться в соответствии с национальным календарем прививок.
При этом уточняется, что прививками должно быть охвачено не только детское, но и взрослое население, включая мигрантов, вынужденных переселенцев, вахтовиков.
Тревожность Роспотребнадзора по поводу эпидемий имеет основания. Есть вероятность завоза опасных инфекций с соседних неспокойных территорий.
Тем не менее вакцинация населения всегда проблематична, поскольку не все граждане в полной мере осознают опасность той или иной инфекции. В случае с дифтерией население должны информировать медицинские работники, также в их компетенции – сообщать о ходе прививочной кампании.
- Напомним, что дифтерия является смертельно-опасным инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Для заболевания характерны следующие симптомы: повышенная температура, общая слабость, боль в горле, затрудненное дыхание, отек и характерные пленки на слизистой, отек шеи. К осложнениям относят: тяжелые поражения сердца и почек, поражение нервной системы (параличи, парезы), инфекционно-токсический шок, летальный исход.
- Иной профилактики этого заболевания как вакцинация не существует. В нашей стране детей вакцинируют на первом году жизни, в полтора года, в 6 и 14 лет. Взрослым показано вакцинироваться каждые 10 лет.
- Последний подъем заболеваемости дифтерией в России фиксировался с 1990 по 1996 гг. Всего за этот период заболело 111 144 человека, из них 35 928 детей, 15 776 подростков и 59 450 взрослых, умерло 3047 человек.