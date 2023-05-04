Беспилотный летательный аппарат вызвал пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (ННПЗ) в Красносулинском районе.

Об этом утром 4 мая Губернатор Ростовской области написал в своем Телеграм-канале. По словам Василия Голубева, беспилотник взорвался при столкновении со строящимися конструкциями завода. Огонь был потушен сотрудниками предприятия без привлечения пожарных.

Это уже вторая атака дронов на Новошахтинский НПЗ за год. В среду утром 22 июня 2022 г. произошло возгорание теплообменника. При проведении следственных мероприятий были обнаружены обломки двух БПЛА, которые предположительно вызвали пожар.

После атаки дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов 22 июня 2022 г. потребовалась помощь пожарных.

4 мая 2023 г. сотрудники предприятия потушили огонь сами.