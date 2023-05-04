Если видишь беспилотник, спрячься и звони

В родительских чатах Белгородской области распространяются инструкции, что делать, если вы заметили беспилотный летальный аппарат (БПЛА, беспилотник, дрон).

Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA. Первое — спрятаться самому и сообщить об угрозе другим. «Запрещается находиться в прямой видимости БПЛА». Затем — обязательно позвонить в экстренную службу: МВД, ФСБ или по телефону 112.

О действиях в таких ситуациях информируют граждан власти соседних с зоной СВО регионах. Например, жителям Республики Крым напоминают: категорически запрещается пытаться сбить БПЛА подручными средствами, подходить, дотрагиваться до упавшего беспилотника, позволять делать это другим. При звонке в специальные службы необходимо представиться, рассказать, где вы находитесь, описать объект и направление его движения.

За последние сутки атакам дронов подверглись Брянская, Белгородская, Ростовская области и Краснодарский край. В результате возникли пожары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе и Новошахтинском заводе нефтепродуктов (второй раз за год), разведовательный БПЛА, корректирующий огонь артиллерии, сбили под Белгородом. В ночь на 3 мая беспилотники безуспешно пытались атаковать военный аэродром в Брянской области.

Власти отреагировали на последние провокации запретом на полеты частных БПЛА в Москве и Подмосковье.

По данным сайта РБК, к 3 мая 2023 подобные ограничения действуют в 39 регионах России. В Ростовском области соответствующий Указ Губернатора издан в декабре 2022. Нарушение наказывается штрафом по ст. 11.4 КоАП РФ — для граждан до 50 000 руб., для должностных лиц до 150 000, для юридических лиц — до 300 000 руб.

Телефоны экстренных служб для любых операторов сотовой связи: