С 5 мая автобусы №№ 5 и 25 не будут заезжать на остановки, что на улицах Троян и Парковой.

Такое вынужденное изменение маршрута принято для того, чтобы объехать крайне разбитый участок дороги на перекрестке улиц Парковой и Троян, угрожающий поломкой проезжающего транспорта.

От остановки «КОМЗ» на ул. Заводской автобусы будут сворачивать на ул. Строителей и следовать до остановки «Больница». График движения автобусов меняться не будет.

Как пояснил «ПИКу» управляющий компании-перевозчика ООО «Интертек» Павел Щербаков, маршрут движения будет восстановлен после ремонта дороги на ул. Троян. Соответствующее обращение компания направила в администрацию города.