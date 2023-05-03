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Все съезды с трассы М4 в Каменск-Шахтинский заблокированы
На каменском участке трассы М4 “Дон” ни заехать в город, ни выехать из него нормально невозможно. Одна дорога полностью перекрыта, другая в глубоких ремонтных ямах, третья — постоянная пробка, сплошная по утрам.
- Первый съезд с трассы в южном направлении на ул. Красную закрыт для проведения работ на строительстве нового моста через реку Северский Донец.
- Второй съезд — в районе каменского автовокзала — постоянно перекрыт остановленными на посту ДПС фурами. К тому же настоящее время на улицах Советской и Ворошилова начат дорожный ремонт. На дорогах вырезаны большие участки старого асфальта. Поэтому передвигаться на легковом транспорте здесь проблематично.
- В итоге большая часть транспорта заезжает в Каменск-Шахтинский с трассы М4 “Дон” по третьему съезду — на улицу Героев Пионеров. И выезжает из него тоже там же. Дорога, которую в городе называют объездной, не справляется с резко увеличившимся трафиком. Поэтому каждое утро на объездной дороге возникают заторы. Почти как в Москве.