На территории рынка в Каменске-Шахтинском Ростовской области парковка автомобилей неожиданно стала бесплатной. А парковщики, которые ранее собирали деньги с водителей, просто исчезли.

Как стало известно «ПИКу», администрация города приняла решение сделать парковку на муниципальной земле бесплатной после того, как в городе поработали ревизоры. Проверяющие объяснили администрации города: чтобы брать плату за стоянку автомобилей, необходимо привести территорию “в нормативное состояние”.

Ранее властями Каменска неоднократно обсуждался вопрос: что сделать с парковкой на муниципальной территории по периметру центрального рынка, чтобы город мог зарабатывать деньги за данный вид услуг.

Один из вариантов — передать парковку в аренду предпринимателю — администрация предложила на рассмотрение городской думе. У депутатов по данному предложению возражений не возникло, но они потребовали от комитета по управлению имуществом (КУИ) экономического обоснования проекта.

Прежде чем отдавать землю в центре города в аренду для коммерческого использования, необходимо понимать, сколько и на каких условиях Каменск-Шахтинский сможет заработать в свой бюджет. Однако никакой информации от КУИ депутаты не получили, и вопрос был снят с голосования.

В настоящее время все паркуются возле центрального рынка свободно и бесплатно. Парковщиков в униформе не видно, дальнейшая судьба парковки неизвестна.