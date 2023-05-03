Пригожин: наступление украинской армии уже началось

«Я считаю, что наступление украинской армии уже собственно говоря началось».

Так глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что успехи Украины на поле боя — лучший и самый быстрый путь к переговорам и справедливому миру, и он знает о готовящемся в ближайшие недели украинском контрнаступлении.

«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта… Противник активизировался также за пределами исторических границ Украины… Мы видим ситуацию в различных наших областях — поезда, беспилотники и т.д.»

Переход к активной фазе наступления, по мнению Пригожина, может случиться в ближайшее время, может быть, дни.