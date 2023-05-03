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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пригожин Евгений ЧВК Вагнер наступление украинской армии
Евгений Пригожин, 3 мая 2023 г.: «Я считаю, что уже всё пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни». Фото из Телеграм-канала «Пресс-служба Пригожина».

СВО

Пригожин: наступление украинской армии уже началось

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«Я считаю, что наступление украинской армии уже собственно говоря началось».

Так глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что успехи Украины на поле боя — лучший и самый быстрый путь к переговорам и справедливому миру, и он знает о готовящемся в ближайшие недели украинском контрнаступлении.

«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта… Противник активизировался также за пределами исторических границ Украины… Мы видим ситуацию в различных наших областях — поезда, беспилотники и т.д.»

Переход к активной фазе наступления, по мнению Пригожина, может случиться в ближайшее время, может быть, дни.

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