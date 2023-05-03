Диверсии в Брянской области продолжаются

2 мая около 20.00 в результате диверсии в Брянской области сошли с рельсов 20 из 70 вагонов грузового поезда на пути из Брянска в Карачев. О трех взрывах перед аварией сообщает Телеграм-канал MASH. Никто не пострадал.

Опрокинувшиеся вагоны отцепили, и состав отправился дальше. Спасательные службы устраняют последствия разлива химических веществ, предположительно, серы и селитры. Железнодорожное движение между станциями Снежетьская и Белые Берега приостановлено. Это вторая диверсия на железной дороге в Брянской области на этой неделе.

Ежесуточно по этому маршруту проходят межобластные поезда «Брянск-Орел», а также поезда дальнего следования №301/302 «Минск-Адлер». Эти поезда соединяют столицу Белоруссии с югом России и курортами Черноморского побережья Кавказа.

В Ростовской области 301-й и 302-й останавливаются на 10 станциях от Кутейниково до Ростова-на-Дону. Маршрут пользуются большой популярностью у пассажиров круглый год.