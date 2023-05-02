Женщина отдала мошенникам 20 миллионов рублей, чтобы они не достались Украине

Телефонные мошенники убедили 34-летнюю Людмилу, женщину-военнослужащую из подмосковных Химок, что ее сбережения могут достаться украинским националистам.

Преступники сыграли на страхе женщины стать пособницей экстремистов против своей воли. Они рассказали, что якобы кто-то оформил на нее кредит, более того неизвестные могут перевести деньги от ее имени на помощь Украине.

Череда звонков из «авторитетных инстанций» от «полиции» до «Центробанка» убедили ее не только перевести свои сбережения «на безопасные счета», т.е. жуликам, но и взять дополнительные кредиты. По информации телеграм-канала BAZA, общая сумма аферы составила двадцать миллионов рублей.

Вымогательство длилось двое суток, после чего жертва мошенников опомнилась и обратилась в правоохранительные органы. С ее слов, она не знала раньше о подобных преступлениях, потому доверилась звонившим.