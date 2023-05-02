Модельер Валентин Юдашкин умер через два дня после Вячеслава Зайцева

2 мая на 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. О смерти кутюрье сообщил Первый канал.

Народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ вывел российскую моду на новый уровень и прославил ее далеко за пределами страны. В его нарядах щеголяли многие знаменитости, включая звезд театра и кино, шоу-бизнеса. А каждый показ представлял собой яркое шоу, привлекая огромное внимание почитателей моды и его таланта.

Валентин Юдашкин ушел из жизни через несколько дней после того, как скончался другой известный российский модельер Вячеслав Зайцев.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума.

Проходил практику в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева .

. В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства (ГИТИС).

В 1993 году кутюрье открыл Дом моды Valentin Yudashkin.

При жизни народный художник России, заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин являлся лауреатом премии правительства в области науки и техники. Также он удостоен российских орденов Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством IV степени.