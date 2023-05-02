2 мая православные вспоминает святую блаженную Матрону, одну из самых любимых и почитаемых в народе праведниц. Именно в этот день в 1952 г. Матроны не стало.

Свою жизнь и свой пророческий дар святая посвятила служению Богу, проводила дни в молитвах и помогала людям. Матрону канонизировали в лике местночтимых святых в августе 1999 г., а в октябре 2004 г. состоялась общецерковная канонизация. Сегодня мощи Матроны покоятся в Покровском монастыре в Москве. Поклониться святой и попросить о помощи приходят сотни тысяч верующих.

Святая блаженная Матрона считается покровительницей больных и нуждающихся людей. Ей молятся и просят помощи в различных жизненных неурядицах и во многих других случаях.