Диверсия на железной дороге в Брянской области

Утром 1 мая на 136-м км железной дороги Брянск-Унеча перед прохождением грузового состава произошла диверсия: сработало взрывное устройство.

Как сообщает телеграм-канал MASH, вес взрывчатки оценивается, минимум, в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Локомотив и семь вагонов сошли с рельсов. Специальные службы приступили к ликвидации аварии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в личном телеграм-канале заявил о восстановлении железнодорожного сообщения к утру 2 мая.

По отрезку пути Унеча-Рассуха, где произошла диверсия, кроме товарных составов, ежедневно проходят пригородные электрички и пассажирские поезда дальнего следования 201В «Москва — Новозыбков», 085Ч «Москва — Климов», а также 302Б «Минск-Адлер», соединяющий столицу Белоруссии с югом России и курортами Черноморского побережья Кавказа.

В Ростовской области поезда 301/302 останавливаются на 10 станциях от Кутейниково до Ростова-на-Дону и пользуются большой популярностью у пассажиров круглый год.