В парке Лога с 1 мая начинает работать светомузыкальный фонтан и лазерное шоу

Если держите путь по трассе М4 “Дон” мимо Каменска-Шахтинского, обязательно сворачивайте в х. Старая Станица и заезжайте в парк “Лога”. Там есть чем полюбоваться, чему удивиться, где отдохнуть и очень вкусно покушать.

Главное — с 1 мая в парке “Лога” запускают светомузыкальный фонтан. Начало шоу в 20.00. С 1 по 9 мая представление будут давать каждый день.

Программа начинается на центральной площади между двумя главными башнями крепости. Гостей приветствует царь и царица — огромные ростовые куклы-роботы. Стрельцы пушечными залпами сообщают о начале представления. И начинается волшебство!

Над светомузыкальным фонтаном в парке «Лога» больше трех лет трудилась огромная команда. Почти 300 тонн бетона ушло на строительство чаши фонтана, около 9 тонн — арматуры. Столько металла хватило бы, например, чтобы сделать 2 125 000 вилок — по две вилки на каждого ростовчанина.

Фонтан снабжен пневматическими шутерами — из них струи воды стремительно вылетают под давлением сжатого воздуха до 10 атмосфер. Из каждого шутера мгновенно в воздух взлетает около 30 литров воды. Центральная струя поднимает воду на высоту семиэтажного дома.

Светомузыкальный фонтан в парке «Лога» работает с 2021 года, посмотреть на шоу приезжают гости из разных городов страны.