В Красновке лоб в лоб столкнулись «девятка» и «десятка»

Очевидцы сообщают, что белая ВАЗ-девятка пошла на обгон в тот момент, когда по встречной ехала бордовый ВАЗ- десятка. Произошло лобовое столкновение.

Авария произошла в районе 19.00 часов 30 апреля. После столкновения «Девятка» перевернулась и легла на забор. ВАЗ десятой модели остался в полосе.

«Я как раз в тот момент был на месте аварии. Побежал к месту происшествия, в девятке лежал один придавленный машиной парень, второй сверху. Оба не шевелились, но потом тот, который был сверху, пришёл в себя. Его достали из машины, в голове у него торчала какая-то пластмасса. Другой парень признаков жизни не подавал, был без сознания. В девятке стрелка спидометра осталась на 150-и», — рассказывает очевидец.

Также свидетели происшествия сообщают, что водитель ВАЗ-2110 был в крови. Его сильно зажало, а пассажиры из «десятки» все были с травмами.

Водителя достали спасатели МЧС.

Известно, что в этой машине находилась компания, которая ехала на рыбалку. Подробности происшествия и состояние водителей и пассажиров, пострадавших в ДТП, уточняется.