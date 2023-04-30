Ростовская область снова встречает пробками

Дорожные работы на трассе М4 «Дон» на въезде в Ростовскую область в преддверии майских праздников создали неудобства движению и заторы в южном направлении.

«Автодор» предупреждал о работах по комплексному обустройству на участке автодороги М4 «Дон» с 777 по 801 километр в Ростовской области. Местами движение организовано по одной полосе в каждом направлении. А скорость на этих участках ограничена 50 км/ч.

Вчера 29 апреля при следовании по трассе М4 из Богучарского района Воронежской области в Чертковский район Ростовской области возникали заторы транспорта длиной до 8-12 километров. Дорожную обстановку осложняла ночная гроза и дождь.

Из хороших новостей — «южный» мост в Каменске-Шахтинском на 930 км трассы М4 работает в штатном режиме. Движение осуществляется по двум полосам. Знаменитая пробка ушла в отпуск на майские праздники. «Автодор» анонсировал возобновление ремонтных работ на мосту через Северский Донец с 10 мая.

Восточный обход Ростова-на-Дону на участке Аксай — Батайск вчера также освободился от дорожных работ. Движение на подъезде к платным участкам трассы М4 «Дон» на Краснодар осуществляется свободно.