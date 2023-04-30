Пригожин о СВО готов рассказать правду в Госдуме

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин о СВО: согласен выступить в Государственной Думе РФ, чтобы «изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается».

Об это сообщает Телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина». Основатель «Вагнера» дал интервью военному корреспонденту Семену Пегову. Евгений Пригожин рассказал о проблемах частной военной компании и всей военной операции на Украине. В частности, речь шла о якобы бездействии «военной бюрократии».

Евгений Пригожин, 29 апреля 2023 года:

«Первое: Трамп — не гей. А обстановка на фронте такая: ветер дует, земля сохнет, украинская армия готова к контрнаступлению, ее сдерживала плохая погода… До 15-го наступление будет 100%. Я хочу, чтобы просто дали снаряды».

На интервью Пригожина о СВО отреагировал заместитель Председателя Думы Сергей Неверов.

«Предлагаю пригласить Евгения Пригожина в Государственную думу, послушать и обсудить его заявление и его позицию, озвученные в опубликованном интервью», — написал депутат в своем Телеграм-канале.