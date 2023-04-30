Няня про родителей, расчленивших 8-месячную дочку: «Пусть сажают, туда им и дорога»

В Ростове родители расчленили 8-месячную дочку и спрятали в морозилке. Нечеловеческое преступление совершила супружеская пара — 23-летняя ростовчанка и ее 33-летний муж.

Они часто ругались, свидетельствуют соседи.

В тот злополучный день в очередной раз произошла ссора: мужчина замахнулся на жену ногой, но промахнулся, и удар пришелся в голову малышке.

Он стал смертельным для восьмимесячной девочки. Это основная версия, которую сейчас отрабатывают следователи.

Пытаясь скрыть следы преступления, родители расчленили собственного ребенка и спрятали по частям в морозилке.

После чего мать сразу заявила в полицию о пропаже дочери. Рассказала, что неизвестные пришли к ним в квартиру, усыпили ее газом и похитили дочку. В ходе проверки полицейским удалось выяснить, что девочку никто не похищал…

Портал 161.ru, цитирую слова няни, которая когда-то помогала родителям с дочкой, отмечает, что помощница покинула семью из-за хамства отца. Он даже пытался кинуться драться с ней.

«Пусть сажают, туда им и дорога», — приводит слова няни портал 161.ru.

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц).