Не стало легендарного модельера Вячеслава Зайцева

Великий кутюрье Вячеслав Зайцев умер в Москве после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

«Московский комсомолец» сообщает, что вечером 30 апреля он был доставлен в реанимацию в связи с ухудшением состояния, где скончался.

Еще 27 апреля Вячеслав Зайцев присутствовал на модном показе в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля.

Всю жизнь художник-модельер отдал своему любимому делу. Признание пришло к нему, когда он стал работать в московском Всесоюзном доме моделей. Именно Вячеслав Зайцев вывел советскую моду за пределы железного занавеса и открыл ее миру.

Его коллекциям рукоплескали на многочисленных международных выставках. Он создавал образы и наряды для многих отечественных звезд — Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Аллы Пугачевой, Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Иосифа Кобзона.

В истории советской и российской моды имя Вячеслава Зайцева навсегда останется главным.